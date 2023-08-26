洛杉磯出騷 輸畀生力軍 Rain被轟拖垮旗下男團 遭樂迷「熄燈」抗議

出道逾20年的韓流天王Rain早前為美國韓流騷擔任表演嘉賓，以一貫勁舞爆肌冧粉絲，可惜新一代樂迷唔Buy，在他表演時刻意關掉應援手燈，甚至只顧玩手機，抗議他未有盡力宣傳旗下歌手！

已成家立室的41歲韓星Rain於20年前憑韓劇《浪漫滿屋》爆紅亞洲，爆肌熱舞更成為他台上的招牌特色。上周他為洛杉磯舉行的大型韓流騷《2023 KCON USA》擔任司儀及嘉賓，人氣明顯不及樂壇生力軍。他仍舊晒肌賣力跳唱《Rainism》及《LA SONG》等經典歌曲，但現場多為年輕新一代樂迷，他們似乎對Rain的舞台演出未有太大反應，有網民拍得在他出場時，不少歌迷以「熄燈」方式作無聲抗議。

對比起憑選秀節目《BOYS PLANET》於上月出道的9人新男團ZEROBASEONE（ZB1）表演期間，樂迷興奮舉牌應援，營造閃爍燈海，輪到Rain上台後，場內明顯暗淡，不少觀眾刻意關掉手燈，有網民還留言指身旁約7成半觀眾在他演出時只顧低頭玩手機，僅有零星歡呼聲。

事後有網友指是粉絲號召現場觀眾「熄燈」抗議Rain拖垮旗下男團Ciipher，出道短短2年半的7人Ciipher已有4人退團，因Rain管理不善，沒有努力宣傳，放任組合發展每況愈下而激嬲粉絲，甚至有樂迷鬧爆是Rain毀了組合的星途。

補完鑊繼續Happy Rain日前特地在社交網轉載Ciipher日本成員KEITA日本見面會盛況補鑊。而他亦懶理網民負評，在社交網分享完騷後於當地旅遊的照片，他亦有轉載騷上爆肌表演的視頻，留言讚現場氣氛熱爆，令他印象難忘，又預告將舉行演唱會，着粉絲多期待。不過，有海外樂迷留言力挺偶像：「你可以討厭身為事務所老闆及音樂製作人身份的Rain，但不應抹殺他作為歌手及藝人的成就，他在舞台上仍是十分有魅力，粉絲會一如既往支持他的演藝活動！」另外，ZB1內地成員章昊昨日宣布確診，需停工隔離5天及缺席簽售會。