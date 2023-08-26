暢所欲玄：跟獅子座一拍即合的Top 3

獅子座是一個充滿自信、慷慨、熱情和風采的星座，那跟他們一拍即合的3大星座是誰呢？

第一名：人馬座

人馬座和獅子座都是火象星座，有着幽默、大方和慷慨等共同點，渴望冒險和對新鮮事物有好奇心。人馬座的自由精神跟獅子座的自信和領導能力相得益彰，可成為有趣、充滿活力的組合。但要小心人馬座的直腸子加上口沒遮攔會冒犯獅子們的自尊，而獅子座的霸道有時候也會令人馬們想逃避。

第二名：天秤座

天秤座和獅子座有着對美好事物的欣賞和渴望，天秤座的優雅跟獅子座的自信和熱情相互補充。此外，天秤座有能力讓獅子座感到安心，可是，有時候天秤座的選擇困難症會令獅子們不耐煩，獅子們的自我中心也會令天秤們不滿。

第三名：白羊座

白羊座和獅子座都是火象星座，非常勇敢、自信和熱情洋溢，不怕挑戰和冒險，做事不拖泥帶水。白羊座的冒險精神跟獅子座的自信和決心相互匹配，成為彼此的良好伴侶。但是雙方都是火爆性格，意見分歧時也要先冷靜一下再討論噢！

占星師Scorpio