搵肥仔重新編舞 姜濤MV吹中國風 陰陽頭耍太極

組合MIRROR成員姜濤早前舉行演唱會，與團隊創作新歌《濤》，並特別邀請排舞師梅卓燕排舞，成了演唱會最重要的開場部分。歌曲之MV前晚推出，今次找來組合ERROR的肥仔重新排舞，由服裝到整個場景都以突顯中國風元素為重點，並延續了演唱會上的視覺效果，用布來營造浪濤的效果。

談到今次舞步特點，姜濤說：「其實隻舞有啲Steps係有太極元素，剛柔並重，帶出陰陽概念。」今次MV特別以多角度拍攝姜濤與舞蹈員跳舞的場面，好讓樂迷透過鏡頭近距離欣賞到姜濤為這支舞所花的心思之餘，也感受到舞步上如同浪濤的洶湧與柔軟，與演唱會中的感覺會有很大的不同。

「今次好大突破」 為了突出整個中國風和太極元素，姜濤於髮型上亦作出改變，以中分邊黑邊金的髮色示人，他說：「以前喺髮型上都係單色為主，未試過咁樣玩，今次好大突破，而且出嚟效果幾好，我好鍾意！」為了力臻完美，他於MV推出不久，特別於社交網發文指MV尚有調整，之後會有更完整的MV推出。