8月26日(六)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月26日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
李蘊泳衣上陣 晒隱蔽紋身
李蘊紋身位置相當隱蔽，唔係咁易搵㗎！
藝人李蘊婚後淡出幕前專心相夫教子，不過並沒疏於管理身材，近年積極瘦身，繼上次飛峇里島罕晒三點式後，今次再甫出一件頭泳裝照夾出小峽谷，養眼性感，還不經意地露出近肋骨位置紋身，跟貼潮流。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230826-0826_00282_054/李蘊泳衣上陣--晒隱蔽紋身
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc