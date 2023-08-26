娛樂

李蘊泳衣上陣 晒隱蔽紋身

李蘊紋身位置相當隱蔽，唔係咁易搵㗎！ 李蘊紋身位置相當隱蔽，唔係咁易搵㗎！
李蘊紋身位置相當隱蔽，唔係咁易搵㗎！
藝人李蘊婚後淡出幕前專心相夫教子，不過並沒疏於管理身材，近年積極瘦身，繼上次飛峇里島罕晒三點式後，今次再甫出一件頭泳裝照夾出小峽谷，養眼性感，還不經意地露出近肋骨位置紋身，跟貼潮流。
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