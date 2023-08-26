夕陽無限好 浪漫得個樣 嘉洛薇薇咀得忘我 嗌唔停

藝人周嘉洛與林夏薇在劇集大結局中有場甜蜜咀戲，兩人拍攝時因太投入連導演叫停也聽不到，嘉洛昨日現身活動時，笑言鏡頭前浪漫，但鏡頭後有苦自己知，當日又熱又曬，拍完連嘴唇都曬黑。

周嘉洛與林夏薇（薇薇）主演的無綫劇《寵愛Pet Pet》昨晚大結局，兩人在劇中的姊弟戀最終開花結果，其中一幕在夕陽下擁吻甜到漏，拍攝前兩人都緊張到不得了，嘉洛不停捽手，連見慣大場面的薇薇都說：「本身都有啲緊張，依家要有夕陽就更加緊張，因為驚個夕陽冇咗！」正式拍攝時他們一秒入戲咀得忘我，連導演嗌Cut都聽不到，事後薇薇嬌嗔謂：「都唔嗌Cut機嘅！」幕後人員笑言：「嗌咗幾聲喇，你哋聽唔到咋！」

口碑緊要過收視 而昨日《寵》劇演員周嘉洛、陳庭欣、古佩玲、徐榮及蔡國威現身寵物展為劇集作最後宣傳，嘉洛對劇集結局感到不捨，講到結局的接吻戲太忘我，他解釋：「因為我哋企喺海中間條橋，同企喺岸邊嘅攝影組有一段距離，加上有航拍，所以唔敢停。其實當日又熱又曬，唔係拍出嚟咁浪漫，拍得好辛苦，我曬到黑晒，黑到連唔到戲，連個唇都黑埋。」講到劇集收視一般，他稱未有失望：「我哋套劇口碑好，有睇過嘅人都會讚，好少人睇完話唔好睇，呢樣緊要過收視。」

至於古佩玲透露拍劇期間養了一隻意大利靈緹犬，體形高瘦，跟劇中愛犬的圓渾身形差天共地。至於陳庭欣透露父親最近收養了一隻貓，並因此變得喜歡留在家中。