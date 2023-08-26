決戰前夕大執位 黃泳嘉「吹」走郭珮文 殺上人氣No.1

黃泳嘉

港姐決賽舉行在即，昨日無綫公布頭5名網民心水佳麗，「是非精」莊子璇及被指整容的王敏慈均入5強，相反一直大熱、身材有睇頭的郭珮文5強止步，被黃泳嘉反超前「踢走」！

《2023香港小姐競選決賽》明日隆重舉行，16位佳麗積極備戰，競逐本年度冠亞季軍、「最上鏡小姐」及「友誼小姐」榮銜。無綫昨日公布「最啱網民心水佳麗」5強，經過個多月投票，截至昨日9時半，頭5位依次為黃泳嘉、王敏慈、莊子璇、梁晶晶及王怡然，而身材最有睇頭的大熱郭珮文竟跌出5強，情況告急！

梁晶晶繪畫食胡 數據顯示頂頭大熱莊子璇、王敏慈及郭珮文原本一直高踞3甲，但自從官方上載才藝表演片段後，黃泳嘉憑藉神乎其技的牧童笛吹奏技術，勁吸逾12,744個Like，成功將郭珮文「踢走」，更是排名第2、連「金雞獨立」都出埋的王敏慈（5,193 Like）約2.5倍，成績斐然！由於黃泳嘉的表演老少咸宜，帶給網民無限驚喜，短短一星期已有近60萬Views及440個留言，力壓一眾佳麗成為「人氣王」，網民大讚她有娛樂性：「Meme神還原！有料呀」、「真正才藝是搞笑藝人」。她隨即一躍成為大熱，在官方的綜合投票中後來居上，力壓王敏慈成為No.1。

同樣靠才藝表演「食胡」的還有梁晶晶，表演「雙手畫畫」的她，是才藝表演Like數第3名，片段View數亦達20.8萬，成功躋身網民心水5強。