孫慧雪呻想食魚生捱鬧

最近日本福島核污水事件令人關注，而剛生完BB的藝人孫慧雪透過社交平台大呻好想食魚生，表示：「懷孕期間都未能食魚生，我依家都未開始食，就倒啲核廢水落海。」此話一出即時引來不少網民狂轟，隨後她立即刪去這篇貼文，並再發文表示：「睇到啦！知道啦！唔好再鬧我」。