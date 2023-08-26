娛樂

林襄飛美國受時差折磨

林襄走在紐約街頭露出香肩兼大騷激凸上圍。 林襄走在紐約街頭露出香肩兼大騷激凸上圍。
林襄走在紐約街頭露出香肩兼大騷激凸上圍。
啦啦隊女神林襄剛從紐約出席活動返台灣，她一口氣上載了9張相，寫道：「時差漩渦終於慢慢調回來了，這次來紐約明明在飛機上醒來的時間不到一小時，到紐約的時間是晚上，我也乖乖熟睡了，第一天真的頭超暈超想吐，之後又要飛日本工作，時差調得好辛苦（哭泣）！」她以一身全黑造型示人，與雪白的肌膚形成强烈對比。
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