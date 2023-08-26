出招打擊黃牛黨 炎明熹處女個唱加場 門票照搶清

「聲夢」小天后炎明熹首個處女演唱會，門票開售火速爆賣，早上即刻宣布加場，下晝再開賣也全部售罄，難怪被指是傳說中「炎之力量」，足見其人氣之強勁！

炎明熹（Gigi）日前宣布將於10月假九展Star Hall舉行入行後首個個人售票演唱會《炎明熹Gi-FORCE演唱會》，門票昨晨公開發售，歌迷反應相當熱烈，售票網站一度發生「大塞車」，開售90分鐘即全部售罄，好多歌迷因為搶不到門票而大表失望，為滿足歌迷，主辦隨即宣布加開多一場，並安排昨日下午開售，同樣火速售罄。

緊張到瞓唔着 首個公售演出獲廣大樂迷支持，Gigi得悉喜訊後，難掩興奮心情說：「我前一晚仲緊張到瞓唔着，真係冇諗過反應咁好，開賣冇幾耐，我已經不斷收到歌迷喺社交網站私訊我話買唔到飛，好唔開心。」因為一票難求，黃牛黨更趁火打劫，聲稱手握前排靚位門票，要求私訊了解詳情及售價，對於黃牛黨如此猖狂，Gigi第一時間向公司反映問題，擔心歌迷為支持自己，不惜向黃牛黨買炒價飛，主辦單位迅速採取應變措施，決定加開10月8日終極尾場，希望可以紓緩炒飛問題！

Gigi說：「之前睇啲前輩歌手開演唱會嘅報道，會煩惱歌迷買唔到飛，又會心痛佢哋幫襯黃牛黨，依家我終於身同感受，好多謝公司配合，好快就應承加多一場，但因為場地問題，唔可以再加。我想喺度呼籲我嘅歌迷，真係唔好幫襯黃牛黨，希望加場之後，大家都可以買到飛。」雖然加場後令她壓力大增，但為答謝歌迷，她表示會雙倍畀心機，盡最大努力做好兩場騷。