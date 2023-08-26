馬國拍劇好口福 佘詩曼手痕街頭炒粉 王敏奕愈食愈Fit

佘詩曼工作認真之餘亦識食識玩，現時於馬來西亞與林峯拍劇的她，一時技癢在街頭炒粿條，連林峯亦唔輸蝕炒埋一份！同劇的王敏奕則不時捉埋陳瀅做Gym，難怪愈食愈Fit！

藝人佘詩曼、林峯、王敏奕、陳瀅等身在馬來西亞為劇集《家族榮耀之繼承者》開工，拍劇一定辛苦，但眾人除了組隊出外食好西外，又各自各玩，節目相當豐富！

不時「萬歲」的阿佘貫徹慷慨本色頻頻請客，榴槤當然不可不吃，她還帶隊到街檔品嘗地道美食，有日她突然「技癢」大展廚藝，在炒粿條檔口炒貴刁，左手拎住一支蠔油，右手拿着鑊鏟，夠晒台型！四肢纖瘦的她原來相當好力，齋睇都知有鑊氣，炒多幾下後她終於見攰，對老闆說：「好攰呀！辛苦你呀！」說畢便將鑊鏟交還對方，相當搞笑。而林峯亦湊熱鬧炒埋一份，手勢有板有眼，上碟時一點都不輪盡，被網民讚好男人。

每日運動一粒鐘 至於兩位靚女王敏奕及陳瀅平時孖住做Gym，王敏奕受訪時表示此行吃了不少，但卻沒有增磅：「我哋仲有一個月拍攝，成個製作團隊台前幕後好融洽，係好開心嘅組合。劇入面所有演員都鍾意食嘢，一得閒就約埋食好嘢，非常幸福！我反而冇肥到，仲覺得Fit咗，因為除咗食嘢，我都成日去Gym，依家平均每日運動一個鐘，最開心係捉埋平時唔去Gym嘅朋友做運動！」未知她口中的「朋友」是否陳瀅，因陳瀅日前上載不少策騎相，明顯纖瘦不少。