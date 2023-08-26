娛樂

關嘉敏黑白配出海派福利

關嘉敏雖然選穿一件頭泳裝，但仍十分養眼。 關嘉敏雖然選穿一件頭泳裝，但仍十分養眼。
關嘉敏雖然選穿一件頭泳裝，但仍十分養眼。
藝人關嘉敏憑處境劇《愛．回家之開心速遞》成功入屋，性格好動的她在社交網分享多張出海的泳裝照，向粉絲大派福利。見她以黑白連身泳裝上陣，晒出白滑心口及長腿，網友一致好評。早前她自薦做「星女郎」獲周星馳關注外，劇集方面，她於無綫新劇《逆天奇案2》中與客串的炎明熹有對手戲，表現亦十分亮眼。
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