朴寶劍貼地行藥房 V襲日癱瘓表參道 狂迷趁亂摸頭捱轟

韓團防彈少年團（BTS）成員V憑「神顏」迷暈日本樂迷，前日他相隔4年亮相當地活動，驚喜現身東京名店，吸引大批日迷瘋狂追星，癱瘓表參道一帶。當他離開時，有人趁亂埋身摸頭髮，觸動網民神經！

天團BTS成員V於2017年稱冠「全球百大帥哥榜」，早前又在日迷票選的「最帥K-Pop男歌手」排名中，大熱力壓隊友Jungkook及男團ASTRO的「臉蛋天才」車銀優，登上冠軍寶座，日迷大讚他擁有帥氣外表及可愛魅力，更暱稱本名金泰亨的他為「泰泰」。將於下月推出首張Solo碟的他，早前率先公開新歌熱爆全球，前日他相隔4年再襲日本，大會事前未有公布行程，但日迷依然收到風，更提早一晚到場通宵霸靚位。

前日下午，V驚喜現身代言品牌在東京表參道舉行的活動，大批日迷塞爆現場，令表參道罕有於平日也人頭湧湧。身穿牛仔褸襯貼身褲型爆現身的他，行入店舖時，兩旁粉絲狂呼「泰泰」，他亦十分識做，展現暖男笑容不停揮手，又特地走近粉絲握手。不過，V離開店舖準備登車之際，有女狂迷被拍得趁混亂擁上前摸他的頭髮，遭網民怒轟失禮：「如果真是他的Fans，請守禮！」同場還有另一男神朴寶劍，但被V搶盡風頭，有內地網民表示於當地街頭及藥房捕獲他，大讚親切。

Jennie美國開騷 至於V的緋聞女友Jennie，日前在美國拉斯維加斯繼續舉行BLACK PINK巡唱，單場門票收益高達一億港元，演出後，她與被爆暗撻富豪男友的隊友Lisa，分別上載晒美腿靚相鬥搶Fo！而BTS同門師妹組合NewJeans，上周為東京大型戶外音樂騷《SUMMER SONIC 2023》演出後抽空觀光，更在東京代官山食雪糕消暑。