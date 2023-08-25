暢所欲玄：壬水日天干命格如何

壬水出生的八字，日天干之命主。江河之壬水，是由高向低的流動之陽水，江河壬水，最忌河水乾涸，必須有水源，金為水之源，所以喜金來生水。更忌河水氾濫成災，不喜見劫財癸水，暴雨成災，不但貧窮而且多病。

壬水生於春，冬去春來，江河結冰得以溶解，大地得到壬水滋潤，萬物得以生長。命中有金來生水，江河有源頭，長流不息，更見太陽高掛。技能專業賺錢財，無憂無愁快活人。

壬水生於夏，炎炎夏日，大眾皆喜水清涼。夏天火旺為壬水之妻財，男命壬水得到眾多女性喜愛，皆因炎夏喜水涼爽是也。命中有金來生水之源，加上地支有亥子水作根，不但令命主身強來勝任旺財，更是調節炎夏之溫度，不怕太陽蒸乾壬水，正是一神三用富貴來。

壬水生於秋，壬水得秋金作水源，印綬之月喜配傷，命中喜見木來泄秀作專業技能，有印綬老師教育。不宜見雨水，地支強水天干見癸，是為大雨氾濫，不見戊土大山阻隔與甲木大樹疏導，到老求謀多淚。

壬水生於冬，水凍成冰，萬物不生，需見火來溶冰解凍，火乃水之妻財，早婚之人得妻助。再見高山戊土為事業，掌生殺大權之創業者。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅