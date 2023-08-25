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Angelababy華麗露鎖骨
Angelababy身為內地3大「85後」頂流女星之一，品牌代言廣告向來接個不停。近日她在社交網上晒出2輯照片，其中一套她身穿黑色連體褲大玩「御姐」風格，另一身裝扮則以粉色珠光漣漪裙示人，平口設計凸顯出她迷人的鎖骨線條，造型優雅華麗。
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