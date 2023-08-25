證為演唱會缺席頒獎禮 Frankie感可惜：排舞重要啲

男團MIRROR成員Frankie（陳瑞輝）昨日出席活動，吸引過百「皮寶寶」（粉絲暱稱）到場支持，談到有傳MIRROR將缺席年底各大音樂頒獎禮，他坦言收到通知：「有問過公司，因為MIRROR演唱會喺一月，所以時間可能用喺排練演唱會，等公司安排。」

問到是否覺得可惜，他說：「可惜，安排到都想去，但始終表演好重要，好多嘢要排練，一直都覺得演唱會做得唔夠好，將時間放喺排舞上重要啲。」

至於即將舉行個人演唱會的隊友Edan（呂爵安）就趕在開騷前頻頻出歌，繼日前推出廣東歌《Again!》，前日火速再出新歌《霸道總裁》，更是他首支國語兼跳唱作品，Edan今次達成願望，搖身一變成為呂總裁：「我冇同小崔（填詞）溝通過，咁啱佢寫咗呢個題材出嚟，我一直好想做霸道總裁角色，所以呢個係緣分，而歌詞都好有Feel，係講點樣用好霸道嘅形式去追女仔，講緊點樣霸道地為你好對你好，係好正嘅一份歌詞。」他指希望能於演唱會前多出新歌，令演唱會歌單更豐富，給「爵屎」更多驚喜，自言再辛苦也值得。