夥拍金熊獎導演 梁朝偉再攻荷里活 獲度身訂造角色

影帝梁朝偉前年憑Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)成功打入荷里活市場,事業再上一層樓。近日他再落實主演下一部荷里活電影《Silent Friend》,該片由柏林電影節金熊獎得主、匈牙利女導演Ildiko Enyedi執導,偉仔將主演三個單元中的其中一個。