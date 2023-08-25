夥拍金熊獎導演 梁朝偉再攻荷里活 獲度身訂造角色

據外國媒體報道，電影以德國為背景，故事圍繞一棵有過百年歷史的老樹，探討現實以及人類與動植物之間的關係。戲中偉仔飾演著名神經科學家，從家鄉香港前往德國。偉仔表示欣賞過導演過往的所有作品，大讚對方才華洋溢。而導演Ildiko Enyedi表示今次角色為偉仔度身訂造：「從第一次讀劇本開始，他就成為一位非常出色的合作夥伴，他不僅思考自己的角色，更考慮到整部電影。」

發聲明斥謠言不實

另外，梁朝偉被指與內地人氣偶像程瀟有不尋常關係，他昨日發聲明痛斥謠言不實，表示：「近日出現與我有關的嚴重不實謠言及虛假言論，謊稱我與某女星有不軌行為並已產有私生子，對我愛的人及愛我的人造成嚴重影響。我現鄭重聲明，此等與我私生活有關的謠言全部純屬虛構、惡意造謠及歪曲事實。我與太太婚姻生活一直安好，並在此強烈譴責造謠者的惡意行為。我保留所有追究此等誹謗及虛假陳述行為的權利、不排除委託律師針對造謠者採取進一步法律行動。」