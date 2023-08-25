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熱巴重本裝身變制服誘惑
內地女星迪麗熱巴近日出席品牌活動，身穿藍色無袖套裝，有指她一身裝扮價值超過16萬元，全部來自一線名牌，單是馬甲就要近6千元。不過有網民就不太喜歡她這身裝扮，更在社交網上調侃這造型充滿制服感，像酒店的前台職員，即有網民反駁：「在哪可以找到這麼漂亮的前台？」
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