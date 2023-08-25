陳凱琳奇招氹老公 獨一無二

陳凱琳（Grace）與鄭嘉穎（Kevin）兩公婆日前透過社交網高調放閃，見Grace為丈夫舉行生日派對，並表示：「老公生日快樂！我一直都知道Kevin是一個在簡單中找到快樂的人……為了讓事情變得更加獨特，我和孩子們創造了這個獨一無二的西瓜蛋糕給他！健康又美味！」網友大讚幸福滿瀉。