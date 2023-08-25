星級煮意：接棒做廚神 食住傾心事 譚俊彥踢爆林夏薇半夜自言自語

《星級煮意》升級豪華版今次由視帝譚俊彥聯乘視后林夏薇，譚俊彥和薇薇都試過入戲太深，幾經辛苦才能夠跳出角色回到現實，自摘下視后，薇薇更想挑戰不同戲種。譚俊彥則踢爆薇薇的「怪癖」，指她會在半夜三更來回踱步兼自言自語。

繽FUN星網人氣節目升級豪華版《星級煮意》，繼黎諾懿做頭炮「星級品評師」後，今次就請來另一位男廚神譚俊彥（Shaun）接力，由今日起逢星期五在繽FUN星網播出，一連12集，每集他都會親自下廚，並會帶同好朋友一齊上節目深度訪問，6位好友輪住亮相，分別有林夏薇、郭柏妍、陳山聰、林曉峰、陳煒和袁偉豪，第一集的嘉賓就是視后林夏薇。Shaun現場炮製了一道鐵板燒魚《甘鯛立鱗燒》，讓薇薇大飽口福，Shaun讚薇薇的笑聲有治療人心作用，是眾人的開心果。他爆薇薇開劇時常會在凌晨兩三點四處踱步及自言自語：「好似有啲精神病，我又係咁，啱玩呀！」薇薇稱工作人員早已習慣凌晨聽到她的笑聲，笑言喜歡工作時保持興奮心情。

入戲太深目露凶光 Shaun和薇薇於2021年同年登上視帝視后寶座，薇薇憑《七公主》稱后，提到當時拍情感戲最崩潰，不能抽離角色，「試過拍到清晨6點一定要收廠，個景要拆，我已經喊咗10個鐘，剩番10幾分鐘要一take過拍完，拍完返屋企半夜坐喺客廳都會喊。」Shaun亦分享只得10幾分鐘要完成戲份的壓力，Shaun表示前幾年拍很多殺人戲份，試過有小朋友走過來，指着他說他推人落山，他笑說：「我話我冇殺人呀！拍《十八年後的終極告白》好難跳出嚟，嗰兩年入咗角色，每日隻眼都好似想殺咗你咁。」

開工變細路追人打 薇薇近日在熱播的《寵愛Pet Pet》與周嘉洛合演情侶，挑戰「姊弟戀」令全劇組也傻眼，她笑說：「我成日演專業人士，但一開工佢哋覺得我傻嘅，好似細過佢哋咁，現場追逐打佢哋。」薇薇很愛動物，希望藉劇集傳遞不要棄養的訊息。