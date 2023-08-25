鍾情威爾斯 心郁影婚照 蔡思貝歐遊有艷遇 跟陌生男開餐

視后蔡思貝早前到歐洲拍攝旅遊節目，自爆此行有艷遇，獲猛男充當導遊介紹美食，又吸引女生行注目禮兼讚靚女，可謂男女通殺，令她心花怒放！

蔡思貝繼《貝遊英倫》後，再接再厲主持新旅遊節目《貝遊歐洲》，昨日她為節目舉行記者會，自爆於21日旅程中去了9個城市，最喜歡英國威爾斯其中一個地方，她大讚猶如置身童話世界，寧靜的環境令她有放假的感覺，問到將來結婚會否選擇該處？她笑說：「影結婚相可能會嘅！」

女生搭訕讚靚 蔡思貝又自爆此行有艷遇：「今次唔止男仔，女仔都有，我喺魚市場度問個哥哥，話想搵當地地道嘢食，有冇邊間介紹？佢就帶咗我去一間餐廳喇！另一次係轉地點嘅時候，有女仔經過咗都擰轉頭讚我靚，真係好開心。」

她又透露製作組考慮拍第3輯，但地點暫不清楚，問會否考慮德國？曾在當地留學的她表示要先練習德文，因為返港後已沒機會講。另外，對於無綫傳出現變動，她說：「做演員會做好自己本分，公司嘅嘢交畀公司處理。」