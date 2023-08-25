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鄭融火燒腳板沙灘狂奔

鄭融趁好天氣到沙灘享受日光浴，相當寫意。 鄭融趁好天氣到沙灘享受日光浴，相當寫意。
鄭融趁好天氣到沙灘享受日光浴，相當寫意。
歌手鄭融捉緊夏日尾巴，相約好友到石澳沙灘暢泳，她穿上藍色比堅尼大晒C Cup身材，留言：「終於有精神去海灘！」擁有健康膚色的她配上一把金髮，造型既性感亦狂野，網友大讚她好「Hot」，期間赤腳的她難忍火熨的梯級，要急急腳奔跑，十分搞笑。
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