鄭融火燒腳板沙灘狂奔

歌手鄭融捉緊夏日尾巴，相約好友到石澳沙灘暢泳，她穿上藍色比堅尼大晒C Cup身材，留言：「終於有精神去海灘！」擁有健康膚色的她配上一把金髮，造型既性感亦狂野，網友大讚她好「Hot」，期間赤腳的她難忍火熨的梯級，要急急腳奔跑，十分搞笑。