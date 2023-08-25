嘆成功女人難搵另一半 容祖兒約埋識男仔 讓畀阿Sa先

天后容祖兒前晚繼續舉行演唱會，狀態十足。完場後談到好姊妹蔡卓妍（阿Sa）失戀，雖然自嘲中女又單身，但祖兒還是不會跟好姊妹爭男友：「讓阿Sa先。」

容祖兒前晚舉行第30場《ANOTHER SIDE…JOEY•MY SECRET•LIVE》演唱會，當晚為慈善場，共籌得100萬元善款，分別捐助5間慈善機構，看到觀眾穿上橙色主題服飾，祖兒笑言叫歌迷做「慷慨絲」。當祖兒高唱《溶》揭幕時，唱了幾句突然傳來電話鈴聲，她忍不住笑要從頭唱過，有觀眾隨即大叫「靜啲」！

早前她在演唱會上發生「飛咪」事件，她玩自抽：「呢度夠近，驚唔驚我跌咪？」令全場爆笑。她又自認是中女兼冇拖拍，自問自答是否成功女士都很難找男朋友？怎知卻說錯做「女朋友」，她即笑說：「做乜啫！無論男又好女又好，都係冇！」完騷後談到好友蔡卓妍與男友情變，早知情的祖兒表示沒有特別慰問，兩人現在可一起去覓另一半，她說：「讓阿Sa先，佢話依家唔再介紹男仔畀我，留畀自己先。」

浸腳冥想消除疲勞 唱了30場的她直言有少許攰也是正常，她說：「每晚返去浸腳，瞓覺前做冥想，第二朝起身牙都未刷就去浸浴，讓身體鬆弛。」自爆有幾場較攰，嫌不夠活力，會吸取經驗：「仲有幾場，每晚都會特別珍惜，希望再付出更多。」

早前因病令數場個唱延期，她坦言感到好驚、沮喪、迷惘和冇信心，想過取消餘下的場次，幸得彭秀慧分享經驗：「佢話演員一踏上舞台，舞台就係醫生，會幫到你。」讓她重拾勇氣。