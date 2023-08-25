娛樂

露膊晒仙氣 趙露思冇顧「濾」

內地頂流女星趙露思近年劇接劇拍不停，人氣高踞不下，更被譽為「甜寵女神」及「95四小花」，一舉一動備受關注。近日網上流出她零濾鏡下的生圖，見她將頭髮束辮之餘，再以2隻綠色蝴蝶做點綴，身穿綠色碎花吊帶裙的她盡騷香肩美背，造型有如仙女下凡，甚具仙氣。
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