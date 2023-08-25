黃嘉雯獲劉倩婷推薦面試做會員

黃嘉雯與宋宛穎分別是2019年及2021年的港姐冠軍，現時她們都是「慧妍雅集」的成員，黃嘉雯更是幹事之一。嘉雯昨日受訪時坦言當年是經劉倩婷（Sandy）推薦入會：「嗰陣咁啱我有同佢先生李丞責一齊做節目《新春開運王》，所以認識到Sandy，跟住佢推薦咗我去面試，面試後再經會內會員同意先可以成為其中之一。」她現時有時間都會參與會務，昨日她又於社交網晒出多張索爆照片，穿了一襲低胸Tube Dress的她，大騷事業線及美背，而這輯照片更是專登出海拍攝，絕對是靚人配靚景！