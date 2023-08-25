黃嘉雯獲劉倩婷推薦面試做會員
黃嘉雯與宋宛穎分別是2019年及2021年的港姐冠軍，現時她們都是「慧妍雅集」的成員，黃嘉雯更是幹事之一。嘉雯昨日受訪時坦言當年是經劉倩婷（Sandy）推薦入會：「嗰陣咁啱我有同佢先生李丞責一齊做節目《新春開運王》，所以認識到Sandy，跟住佢推薦咗我去面試，面試後再經會內會員同意先可以成為其中之一。」她現時有時間都會參與會務，昨日她又於社交網晒出多張索爆照片，穿了一襲低胸Tube Dress的她，大騷事業線及美背，而這輯照片更是專登出海拍攝，絕對是靚人配靚景！
至於師妹宋宛穎原來同樣是由當年會長劉倩婷推薦，宋宛穎受訪時坦言：「我參選嗰年有個Staycation，咁啱我就歸入Sandy嗰組，佢就係我導師，就係咁樣佢就推薦咗我入會。」說到林鈺洧沒有人推薦入會，她謂：「可能唔認識啦！基本上平時都好難接觸到佢哋，都要有Connection先得。」她又指周日會出席港姐決賽，更指公司已為她準備服飾，她笑言：「我覺得係自己最性感嘅一次。」
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