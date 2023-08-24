娛樂

三上悠亞壓橋本 封社交女王

日本暗黑天后三上悠亞於上周三的30歲生日正式退役，結束長達8年的AV女優生涯。雖然早前傳出人氣下跌，粉絲活動門票疑似滯銷，但全力轉攻女性市場的她一於少理，興奮宣布其社交網追隨人數已突破503萬，力壓當紅女星橋本環奈及廣瀨鈴等成為日本女藝人冠軍！她坦言既驚且喜，並感謝粉絲的支持。
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