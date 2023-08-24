《SUMMER SONIC》無視熱浪頒「禁令」 NewJeans樂迷集體中暑

日本大型戶外音樂騷《SUMMER SONIC 2023》上周末舉行，韓國當紅女團NewJeans亦有份演出，惟當日主辦單位安排不當，造成過百樂迷中暑不適，遭外界炮轟！

日本音樂界盛事、年度大型戶外音樂騷《SUMMER SONIC 2023》，上周末一連兩日在千葉舉行，有份演出的歌手單位來自世界各地，包括日本樂隊SEKAI NO OWARI、英國搖滾霸Blur、台灣天后張惠妹、韓國天團Big Bang成員太陽及首次登場的韓國人氣女團NewJeans等，吸引逾3萬樂迷捧場。

能量補充品被沒收 不少粉絲為近距離見偶像，不惜冒着35度高溫，烈日當空下長時間霸位。不過，主辦單位為了保護場內的人工草地，部分舞台範圍禁止觀眾攜帶除水及無糖茶類以外的飲品進場，連可以迅速補水的能量飲品亦被禁，甚至有助預防中暑的鹽味糖亦被沒收，結果單計首日已有逾百樂迷身體不適，大部分人出現中暑症狀，情況嚴重的更要送院治療，外界炮轟大會安排不當。

專誠入場睇NewJeans的女模橫田真悠，事後在社交網自爆當日亦中暑不適，但感謝曾對她伸出援手的人士。有份演出的樂隊Novelbright主音竹中雄大，演出後亦感到身體不適。