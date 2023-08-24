暢所欲玄：脾氣暴躁喜打人的面相

一個連情緒都控制不住的人，脾氣也好不到哪裏去，必然是一個容易憤怒、脾氣暴躁的人。以下一起看看脾氣暴躁、喜歡打人的面相，記住這幾點，要保持距離，少打交道，避免他們的壞脾氣傷害到自己。

1.橘皮男

俗語有云：「嫁男不嫁橘皮男，脾氣糟糕還克妻。」橘皮男是指毛孔粗大，面部坑坑窪窪，皮膚粗糙如橘子皮的男性，這類人大多肝火旺盛，脾氣差，易發怒，難以控制個人情緒，一不開心就會暴露本性，所以女生在生活中遇到橘皮臉的男人，一定要打醒十二分精神。

2.面帶橫肉、青筋突露

俗語有云：「臉上橫肉為凶者。」橫肉和普通的肥肉不一樣，有些人臉上胖胖的，這叫可愛。「青筋」是指面部有血管明顯突出，而且數量較多，分布混雜。臉上面帶橫肉、青筋突露的人，給人一種兇惡橫蠻的感覺，通常這類人的性格十分暴躁，容易莫名其妙的動怒。

3.腮骨橫長、耳後見腮

相學中，這種面相特徵稱為「反骨」，同時也是有暴力傾向的重要特徵之一。有此特徵的人，心胸十分狹窄，為人無情無義，為了達到目的，通常會不擇手段，反骨無情。

玄學名師黃楚淇