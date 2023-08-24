娛樂

周星馳時光倒流想見誰？

周星馳七夕與粉絲互動，透過社交平台分享了電影《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》的經典片段，他祝粉絲七夕快樂之餘，亦不忘跟大家開玩笑：「你有月光寶盒最想偷偷見誰？」更補上一句：「PS：如果已成家立業，請小心發言。」大批粉絲爭相留言，指最想見到他本人。
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