準人妻黃心穎自被爆和樂隊RubberBand成員泥鯭入紙申請結婚後,連續兩日未見陪準老公落寓所樓下遛狗,估計有心避開傳媒追訪,一心打算低調籌備婚禮。不過前晚她終於按捺不住出手,上載愛犬的新相,可惜只見狗不見人,她更代愛狗留言:「Rainbow on my elbow,No one luckier than me。 (彩虹出現在我手肘,沒有人比我更幸運)。」明顯心情大靚,內心充滿色彩。