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岑杏賢泰國旅行晒美背
現年34歲的岑杏賢（Jennifer）自2020年與圈外丈夫張嘉俊（Kelvin）結婚後，育有一子的她近年專心照顧家庭，甚少在幕前出現，但她仍然經常在社交網上分享日常點滴，近日她晒出到泰國旅行的美照，身穿紅色泳裝坐在泳池邊享受着陽光的照射，性感身材毫不像已生小孩的媽媽。
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