密密出新歌備戰演唱會 Edan變身精靈 邀「膠友」爆笑拍MV

正備戰一連三場首個亞博個唱的男團MIRROR成員呂爵安（Edan），在開騷前推出兩首新歌，其中《Again!》MV請得ViuTV遊戲節目《膠戰》的主持岑珈其、徐浩昌（肥腸）及黃正宜（阿正），齊齊以搞笑的Punk Rock造型擔任嘉賓，而主角Edan則花6小時黐假耳仔扮精靈演出。

Edan的歌曲雖看似沉重又帶點深奧，但MV卻走搞笑瘋狂風格，他解釋：「想用種輕鬆少少嘅方式表達，一諗就好啱《膠戰》嘅朋友，特別係肥腸、珈其同阿正，Hillary同Jeffrey就唔係好啱嘅角色，所以我同佢哋講，唔好意思，你哋太靚，下次先！」又謂能和「膠友」拍MV特別開心，過程快靚正只需兩小時，成為他拍攝時間最短的MV。

珈其完美演繹MK造型 談及珈其、阿正及肥腸造型充滿驚喜，Edan歸功於一眾幕後人員：「特別係一諗起阿正做奸角，就覺得要畀粒癦佢，結果成個造型都好襯佢，係Perfect Match。肥腸好吸睛，直情凸顯佢嘅優點出嚟，一定會望住佢。珈其整埋個頭，好啱佢MK年代，將佢哋3個嘅優點放大，我相信佢哋都好滿意！」