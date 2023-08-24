柯震東慣性裸露唔怕醜

柯震東、春風、宋芸樺來港宣傳電影《請問，還有哪裏需要加強》，日前接受鄭裕玲的訪問，談到在戲中春風和柯震東有裸體鏡頭，柯震東卻直言不會尷尬：「我第一部就沒有穿衣服，每一部戲好像都總有一兩場沒有穿衣服。」而宋芸樺在戲中亦性感大解放，一改乖乖女形象，她表示為了角色花了兩個月時間在練習洗頭跟剪頭髮。