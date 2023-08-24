8月24日(四)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月24日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
周美欣賭城睇騷 落水熱身
周美欣一臉慵懶坐在池邊，享受夏天熱力。
早已回流加拿大發展的前港姐周美欣，早前孖老公到當地城市Kelowna（基隆納）度假，近日就飛到美國拉斯維加斯睇英國同志唱作歌手Sam Smith演唱會，睇騷前她換上白色比堅尼泳衣到酒店的泳池享受日光浴，大晒老公視角，留言：「夏天還未完。」她身形一直弗爆，網友都大讚好正。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230824-0824_00282_053/周美欣賭城睇騷--落水熱身
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc