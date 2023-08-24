娛樂

周美欣賭城睇騷 落水熱身

周美欣一臉慵懶坐在池邊，享受夏天熱力。 周美欣一臉慵懶坐在池邊，享受夏天熱力。
周美欣一臉慵懶坐在池邊，享受夏天熱力。
早已回流加拿大發展的前港姐周美欣，早前孖老公到當地城市Kelowna（基隆納）度假，近日就飛到美國拉斯維加斯睇英國同志唱作歌手Sam Smith演唱會，睇騷前她換上白色比堅尼泳衣到酒店的泳池享受日光浴，大晒老公視角，留言：「夏天還未完。」她身形一直弗爆，網友都大讚好正。
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