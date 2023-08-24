與緋聞男友裏應外合 龔嘉欣「生B」大晒 結婚唔使快

龔嘉欣與緋聞男友日籍烘焙師松岡哲也合資開餐廳，承認雙方性格都執着，試過嗌交收場，不過她樂於與另一半裏應外合，決意延遲結婚生仔計劃，落重注在2人的「另類BB」身上。

藝人龔嘉欣前晚首度帶緋聞男友松岡哲也公開亮相，2人升呢拍檔開概念餐廳，而「BB」蛋糕系列亦告面世。之後嘉欣與譚凱琪（Zoie）和陳凱琳（Grace）受訪時稱，9月和10月將會陸續開兩間分店，投資金額足以買層樓，感到壓力故需要慳住用錢。她負責管理，松岡負責出品，笑言大家是裏應外合的拍檔，坦言曾為生意嗌過交：「大家都要求好高，好執着。」問到最後誰會先氹人？她即向兩姊妹求救：「救我呀！」

被小朋友叫「Cup Cake姐姐」 Zoie和Grace稱小朋友都很喜歡吃嘉欣炮製的蛋糕，Zoie的女兒還稱呼嘉欣做「Cup Cake姐姐」，Grace笑指兒子知道她約了嘉欣才批准她出門，十分搞笑。嘉欣希望將來可以跟姊妹們一起經營小朋友健康食物，問到會否讓男友加入？她聞言即強調對方只是生意拍檔。瞓身做生意，就連結婚生仔的計劃也延遲，她表示：「見到Grace同Zoie好畀心機照顧小朋友，我先知道我仲未ready做媽咪，我好鍾意小朋友，依家做住保母先。」

而黎諾懿前晚以飲食集團「創意總監」身份現身，透露集團現有30多間餐廳，今年會再開20間，投資逾8位數，但講笑自己只是高級打雜。他未來會兼顧節目監製、演員和餐廳生意三線發展，望建立家族生意，讓兒子將來接手。