中娛星動：家姐捲《好聲音》風波 那英臨急取消工作 避走蘇梅島

內地選秀真人騷《中國好聲音》風波不斷，曾任導師的那英，其家姐那辛被傳逼學員簽約，而那英近日以健康為由突然取消活動，卻被發現身處泰國，有避風頭之嫌。至於疑遭節目組人員欺凌的李玟，其唱片公司則發聲明表示會配合調查。

隨着國際天后李玟（CoCo）生前控訴《中國好聲音》節目賽制不公的錄音檔流出，事件愈演愈烈，節目不斷被選手、藝人出面指控外，如今連曾擔任數屆導師的歌手那英，其家姐那辛亦於近日被指曾逼學員簽下不公平合約兼恐嚇等負面新聞。隨着家姐捲入風波，原本將於9月17日在上海出席音樂節的那英，亦疑似避風頭，表明將缺席該音樂節活動。主辦單位日前宣布：「讓所有人措手不及的是，我們收到關於那英因為身體欠佳，需要請辭本場演出的消息。」雖然雙方經過多次討論與溝通，可惜那英仍然堅持缺席。正當大家擔心其身體狀況之際，有網友竟表示於泰國蘇梅島巧遇那英，並分享合照，引起不少網友揣測及熱議：「躲風口去啦」、「去避避風頭吧」、「不是說身體不適嗎？怎麼去度假了？」然而，亦有不少粉絲替那英抱不平，留言力撐：「身體不舒服去外面休息休息散散心怎麼了？這也要管？」亦有人心痛偶像，表示：「那英看起來好憔悴。」