處女騷「吸汗秘笈」傍身 炎明熹自備法寶防飛咪

炎明熹10月在九展舉行處女個唱，近期努力健身望操出馬甲線，以應付13分鐘的勁歌熱舞。除了睇容祖兒演唱會取經，她更獲古巨基傳授吸手汗秘技！

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）昨日在將軍澳電視城舉行記者會，宣布10月7日假九展Star Hall舉行處女個唱《炎明熹 Gi-FORCE 演唱會》，現場播出譚詠麟、李克勤、楊千嬅、李幸倪及泳兒的打氣片，無綫與唱片公司更送上「事業御守」及「學業御守」預祝演唱會成功。

擔心發台瘟亂噏 Gigi入行短短兩年已經開個唱，她坦言數月前得悉消息時難以置信，心情也愈來愈緊張，心中已有希望邀請的嘉賓前輩，亦希望《聲夢傳奇》戰友可以登場。問到暫時只此一場，會否嫌少？她說：「慢慢嚟，太多未必Handle到，如果加場當然係好好嘅消息。」她笑言會度好台詞，擔心上台後語無倫次。她又提到將為演唱會推出新歌《Only for me》，坦言個人歌曲不足夠，但翻唱亦會作出新嘗試，還會用其他語言演唱。演唱會上她將勁歌熱舞13分鐘，除了排舞，亦做Gym鍛煉體能，希望操出馬甲線。

首次開騷的Gigi近期頻頻睇騷取經，大讚容祖兒有毅力及演唱會舞台華麗，問到手汗多的她，會否似祖兒一樣失手飛咪？她笑說：「古巨基已經教咗我，用網球套套住個咪吸手汗，我哋都係手汗之人。」近期連番為劇集客串演出的她，明言不會因為個唱而暫停拍劇，問到大學快將開學，她是否要逃學開騷？她說：「唔會逃學，大學時間鬆動啲，可以安排到時間。」對於有指在內地商演賺500萬，她笑說：「我都希望係，如果係真我就要努力啲，對得住呢個價錢。自己有儲錢，但係就冇睇儲咗幾多錢。」