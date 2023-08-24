娛圈單打：機關算盡好聰明 可惜豪門打唔開

前港姐冠軍朱晨麗（朱朱）永不令人失望，除咗樣靚身材正，緋聞更是段段精彩。今年初先至同何廣沛分手，將對方降呢為同事，近日便傳出泊到好碼頭，新男友被指係香港中華廠商聯合會會長史立德兒子史昊洺，身家豐厚兼係馬主，最爆係傳出大肚，隨時嫁入豪門！

不過你精我都精，唔係你話大肚，人哋就要認數，朱朱同好姊妹白雲日前同遊泰國度假，便晒出纖腰靚相，以行動力證未有身孕。至於係咪同富二代拍拖，朱朱也是不置可否，只承認雙方係朋友，「有一齊玩過」，現時要專注事業喎。

嗱，朱朱貴為香港選美史上，為數不多出身自內地的冠軍級人馬，國內佳麗積極進取的個性，朱朱自然盡得箇中三昧。入行至今，除咗同何廣沛傳出戲假情真，其他緋聞男友全部非富則貴，包括前高官葉澍堃兒子葉瀚華、「殼王」陳國強、「百億電子大王」劉紀明等。

小道消息便指出，朱朱因為得到「殼王」關照，深受TVB力捧，有人因此飄飄然恃寵生驕，直到2020年「殼王」退出TVB董事局，咁啱得咁蹺，朱朱便突然從主角滑落配角；而2014年同劉紀明撻着，她則從男友身上學會投資，同年買下市值千萬元的將軍澳兩房單位，搖身一變成為小富婆。

所以話啫，朱朱又靚女又聰明，冇番咁上下家底的男人點襯得起佢。但話時話，朱朱已經35歲，再美麗的女人都有遲暮的一日，何況年年都有選美，不斷有更青春更進取的囡囡加入戰團。看來朱朱真係要加把勁，快快手手搵個好男人「埋齋」咯！