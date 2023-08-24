經營餐廳 早謀對策 黃宗澤黎諾懿快人一步 另覓貨源抗核污水

不少藝人都有經營餐廳、食肆，對於日本今日開始將核污水排入大海，不少日本食材難以再進口香港，作為餐廳老闆的黃宗澤、黎諾懿早已諗定對策，將生意的影響風險減至最低，同時讓食客食得安心又放心。

藝人黃宗澤在尖沙咀開設主打生蠔的餐廳，對日本核污水排海，預料不少餐廳、食肆都受到影響，因為不少水產被禁止進口香港，黃宗澤一直有留意事態發展，準備應變方案，被指是明智老闆，他說：「之前餐廳係有日本食材嘅，不過唔算多，而且早前我哋已經搵咗代替品取代，餐廳都會停用日本受影響嘅食材。」

而有投資日本餐廳的黎諾懿，已第一時間在店舖張貼公告，他說：「餐廳有貼告示，暫時唔會進口福島縣及四個縣、包括茨城、栃木、千葉及群馬的海產食品材料，等食客食得安心，供應商亦都搵咗好多唔同地方嘅貨源，所以暫時影響唔大。」

蕊蕊做生不如做「熟」 同樣經營日本餐廳的蕊蕊，更直指餐廳會轉型，她說：「餐廳會減少刺身，會以串燒同生蠔為主。」她坦言自從日本決定作出今次的安排時，餐廳生意已跌了三成，並說：「依家禁制令出咗，我相信生意會再跌多少少，所以會慢慢轉型做多啲熟食，同埋主打做唔同國家嘅生蠔，海產都會寫明喺邊度來貨，就算由唔係禁制地區返嘅日本貨，都會講明係邊度，但我相信都會少咗人叫呢類日本海產，例如海膽喺其他國家都有，我哋就會入多啲呢類食材，同做多啲推廣。」