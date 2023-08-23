兩大學生鹹豬手自首 DJ Soda自揭傷疤 6歲遭賊入屋性侵

早前在日本出席音樂節期間被鹹豬手的韓國夜店女神DJ Soda，首度自爆於6歲時被賊入屋性侵，令她患上選擇性緘默症，曾多次被性騷擾的她聲言不會再啞忍，而胸襲她的2名大學生已自首。

DJ Soda本月13日在日本出席音樂騷《MUSIC CIRCUS FESTIVAL》時慘遭胸襲，卻有網民在其社交網留言中傷，前晚她在社交網發表長文，首度公開兒時遭性侵的慘痛經歷：「6歲那年我一個人在家中被強盜性侵，因為擔心在外面工作賺錢的父母覺得傷心，我便謊稱差點有賊入屋，但我沒有開門給他。」

工作遭羞辱被勸「禁聲」 她指經歷被性侵的打擊後，患上選擇性緘默症，即使被性侵及性騷擾亦只會獨自忍受：「2018年我在韓國某音樂節上被站在VIP位置的男子性騷擾，當時一個攝影師哥哥說：『你賺那麼多錢，最近MeToo運動很嚴重，連你都這樣的話，我們便很難維持生計。』這句話令我甚麼也做不到，只能一個人承受羞辱。」

她表明現在不會再啞忍，雖然擔心因今次事件而影響她在日本的活動，但主辦方願意給予支援，故已委託有關方面處理事件。對於有人指她被性騷擾是與其性感衣着有關，她說：「為甚麼受害人總是要承受這種指摘和負面影響？希望我細小的聲音可以給予其他受害人一點幫助，如果我肯發聲，社會的認知也會慢慢改變的吧。」

此外，涉嫌在音樂騷上胸襲DJ Soda的兩名日本20歲大學生，前日亮相網紅「青汁王子」三崎優太的影音頻道，分別向DJ Soda、音樂騷主辦單位及公眾3度鞠躬道歉。2人主動要求公開容貌，異口同聲表示當時飲了不少酒，情緒高漲下做錯事。之後他們在三崎的陪同下前往自首。他們承認曾觸碰DJ Soda胸部，但否認故意非禮。