暢所欲玄：婚嫁無緣

有些人與婚嫁無緣，或是必須遲婚才有穩定婚姻。若你具備以下特徵，也不必心灰意冷，因為早婚也不一定有好結果，反而慎選對象，待自己成熟一點才作決定，也非壞事呢。

眉：濃眉的人，事業心較重，可能選擇遲婚，以便發展事業。若兩眉中間位置不論有癦或是有痣，同樣不利婚姻。若然把癦或痣脫去，留下疤痕，亦一樣會破壞姻緣運程。

眼：雙眼大的女性，感情生活豐富，但只是三分鐘熱度，情難長久。至於睫毛疏的人，感情比較淡薄。

耳：耳孔大，愛自由，若然嫁了一個家庭觀念重的男人，可能會覺得失去自由，無法忍受待在家中。

口：笑起來牙肉牙齦外露，代表沒婚姻運，不斷談戀愛，不斷拍拖，卻不能開花結果。

鼻：鼻樑有骨節凸起，表示早婚，卻是早結早離，沒有好結果。而兩顴高於鼻樑中間者，為人獨立有主見，不宜太早結婚。

面：額呈方形，即形相有點像男性，亦影響夫運，適宜遲婚。

其他：聲音低沉、沙啞或天生「鵝公喉」，都不宜早婚。斷掌的人，獨立性強，自信而固執，事業有一番作為，對婚姻卻不重視。

堪輿學家麥玲玲師傅