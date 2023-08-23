娛樂

古佩玲愛浮誇 搶隻狗風頭
日前古佩玲（Kelly）出席《寵愛PET PET》的宣傳活動時，以一身美少女打扮現身，她笑言自己是「Sailor Kelly」:「我本身都係鍾意浮誇路線，而且想襯番我劇中嘅愛犬小泡芙，小泡芙喺劇入面嘅衫仲靚過我，所以我今日要努力啲搶番佢風頭。」
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