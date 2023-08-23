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黃美棋慶生 預演婚禮
藝人黃美棋與鍾健威早前宣布暫定於明年舉行婚禮，將於8月25日生日的美棋在社交網分享開生日派對的相片，出席好友包括歌手林奕匡和太太李靄璣、方紹聰等，場面熱鬧，像預演婚禮一樣。鍾健威即場跟美棋上演「求婚」，替她戴上求婚戒指，令美棋感動到喊，更寫下感謝未婚夫的信，以及多謝身邊親友一直的支持。
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