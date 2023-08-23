鄧麗欣素顏自拍 晒白滑美肌

鄧麗欣網晒兩張素顏做運動的美照，見她保養得宜臉上零皺紋，肌膚水潤有彈性並且白裏透光，充滿健康氣色，她表示：「見天氣幾好，在外面運動一下出身汗，暫時讓腦筋休息一下。」網友激讚：「心跳停咗3秒」、「正！運動可減壓和身形管理，一舉兩得。」