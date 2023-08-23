娛樂

鄧麗欣素顏自拍 晒白滑美肌
鄧麗欣網晒兩張素顏做運動的美照，見她保養得宜臉上零皺紋，肌膚水潤有彈性並且白裏透光，充滿健康氣色，她表示：「見天氣幾好，在外面運動一下出身汗，暫時讓腦筋休息一下。」網友激讚：「心跳停咗3秒」、「正！運動可減壓和身形管理，一舉兩得。」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc