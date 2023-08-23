在亞視劇集中扮演秦始皇而深入民心的資深演員劉永，日前在廣州黃埔區購入兩幢複式新房屋，並預先繳了人民幣6萬元訂金，豈料第2次付款的時候卻發現原來是一個騙案，他更被朋友取笑：「秦始皇都敢呃！」劉永則感慨連老人家的血汗錢也要欺騙，並於今日召開記者會講述事件，希望市民引以為鑑不要中招。