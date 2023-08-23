2萬人睇住！ 台上換褲突開燈 周柏豪「蝕底」狼狽驚叫

歌手周柏豪日前在東莞開騷，期間在舞台上摸黑換褲，怎料中途因技術問題而突然開燈，嚇得他慌亂大叫：「未得未得！」事後他搞笑表示被大家睇到「一樣嘢」。

正在內地舉行巡唱的周柏豪，日前在東莞站連唱兩場，但在首場險些當眾「蝕底」！事緣他在台上換褲，笑言因有觀眾拍片而要熄燈，怎料換到中途，舞台竟意外開燈，他即狼狽地說：「未得未得！做乜呀導演！」幸好他身上還有一條褲，未有走光，他笑說：「我裏面仲有條褲，我只係着多條褲上去咋！」

與鄭融互相扶持 在第二場，柏豪搞笑地表示想澄清：「尋日喺台上換褲時意外開咗燈，係技術上嘅錯誤，同導演嘅默契欠奉，畀大家見到一樣嘢。」台下觀眾大叫：「冇拉褲鏈！」他即笑說：「我想講我條褲係冇褲鏈，係魔術貼嚟。」他又賣口乖指兩萬人的歡呼聲把他整顆心融化了，感謝每一次前來，歌迷都會給他支持。

他又邀來同公司的鄭融做嘉賓，完騷後分享後台合照，指兩人相識近20年：「當年佢係歌手，我係啱啱入行嘅模特兒，我哋因為拍攝而相識，一直以來大家跑呀跑、走呀走，偶爾會看見對方在路上歇一會，但從不會把對方拋棄，她會把我扶起，我也給她遮風擋雨，慶幸我們還在這追夢想的路上奮鬥着，未來的20年我們繼續努力。」