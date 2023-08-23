自稱「惹鬼」 被跟足半年 Anson Lo自爆死穴最驚係魚

Anson Lo宣傳驚慄片，大爆自己的「惹鬼」經歷。

男團MIRROR成員Anson Lo主演靈異題材電影，他透露經常被批受鬼歡迎，自稱試過拍完綜藝節目後被靈體跟足半年，幸今次拍戲未遇到怪事。他稱新片助他克服對骯髒環境的恐懼，笑言可能怕魚的死穴也要靠電影治好。

Anson Lo（盧瀚霆）與朱栢康、姜大衞及陳紫萱主演的驚慄片《釀魂》將上映，講到片中最難演的一幕，Anson Lo透露除了要扮鬼上身，還要在短時間內切換情緒：「嗰幕係講我喺手機聽完女友過身前最後幾句說話，要即時有反應，要好內疚同喊。（你好容易喊？）點解啲人覺得我成日喊？我唔係每日返屋企喊嘅人，係感動先喊。」朱栢康自言整個拍攝過程也難忘，因為經常要到陰森的地方拍攝，令他惴惴不安：「我日日不停祈禱唔好遇到鬼，又怕扮鬼上身時真係被上身。」至於姜大衞雖從影多年，但表示從未拍過這類型電影，其角色要大開殺戒，非常歇斯底里：「最難忘係講我殺人後將啲肉斬開，雖然知道啲肉係豬肉，但好真實又血淋淋，拍嗰時感覺好驚。」而陳紫萱在戲中飾演女鬼，由於角色脫離現實，她表示初時感難以揣摩。

姜大衞搞Gag全場爆笑 片中的Anson Lo擁有靈異體質，但現實中他對靈界卻是零感覺，自言曾被告知有靈體跟了他半年，但他渾然不覺：「好多師傅都話我個樣係好吸引鬼做朋友，拍完《入住請敲門4》之後，有個日本小朋友鬼跟咗我返香港，跟咗我半年，但我係冇任何感覺，期間好多師傅透過唔同渠道同我講，話見到有個小朋友拖住我左手，後來我搵人幫我驅散咗。」提到電影故事圍繞人的心魔，Anson Lo自爆最怕魚：「《釀魂》喺環境惡劣下拍攝，我本身唔鍾意污糟，但入咗角色你就唔會介意。有人問如果套戲要我食咗條活生生嘅魚，或者同條魚接吻得唔得，我呢刻會講唔得，但或者入咗戲可以。」姜大衞即大搞爛Gag謂：「咁下部戲就叫《釀鯪魚》。」全場爆笑！

朱栢康笑言自己的心魔是冇錢，後來才正經道：「去到我依家嘅年紀我諗冇，唔似以前咁有Ego（自我），或者係識得面對。」陳紫萱就自認太執着，令自己壓力太大及情緒暴躁。