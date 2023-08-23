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迪麗熱巴單眼放電
熱巴密密晒靚相，留住Fans個心。
新疆美女之首迪麗熱巴向來是高顏值代表，出道以來憑美貌及迷人身材Job接Job，社交網Fans早前衝破8,000萬，向來「寵粉」的她親手寫感謝信，自言10年前沒想過能有這麼多Fans。近日她加碼晒靚相派福利，以吊帶裙襯棒球帽，對着鏡頭單眼甜笑，少女味滿瀉！
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