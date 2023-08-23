中娛星動：《中國好聲音》機密外洩 周杰倫導師價3千萬 不敵謝霆鋒

李玟逝世後，有關《中國好聲音》的是非燒到其他導師身上，網上流傳一份歷屆導師的價目表，當中台灣天王周杰倫的酬勞不敵謝霆鋒，不過仍可袋3千萬港元！

天后李玟生前帶淚控訴內地歌唱真人騷《中國好聲音》，事件持續發酵，其他藝人導師亦受波及。近日網上流出節目歷屆導師的酬勞表，銀碼之高令人震驚，當中型男謝霆鋒一季收3,200萬元人民幣（約3,440萬港元）排名最高，台灣天王周杰倫收2,800萬元人民幣（約3,000萬港元）排第二，王力宏以2,500萬元人民幣（約2,700萬港元）排第三，而李玟、那英、陳奕迅收2,000萬元人民幣（約2,150萬港元），潘瑋柏收1,500萬元人民幣（約1,630萬港元），而李榮浩及周華健收1,000萬元人民幣（約1,080萬港元），台灣歌手庾澄慶（哈林）的酬勞則是歷屆最低，收500萬元人民幣（約537萬港元），價目表一出成為熱話，但不少網民指內地政府曾發出「限薪令」，故對價目表真確性存疑。

落吧品酒 謝霆鋒未受傳聞影響，繼續享受生活，日前其大仔謝振軒（Lucas）被網民踢爆與女仔行街，疑似出Pool，霆鋒飲得杯落，到酒吧試盡各式各樣威士忌，一杯接一杯，心情大靚！

另一導師周杰倫同樣開懷，日前在內蒙古呼和浩特體育場連開4場演唱會，完騷後乘搭私人飛機返回台灣，但並非第一時間「慰妻」見太太昆凌，而是與好友余文樂見面，難怪網民搞笑叮囑昆凌小心！