暢所欲玄： 一六八

「一」、「六」、「八」這三個數字組合，香港人特別喜愛，箇中原因相信是諧音有「一路發」之意。

一者有一鳴驚人、一飛沖天之象，六者有六六無窮的意思，八者有發之音調，如發財、發達，此三個字組成的組合如一六六八（一路路發）、一六八八（一路發發）、一一八（日日發）、八八八（發發發），無論是車牌、手機、證件號碼，若有這些吉利組合，相信每人都十分喜歡。

原來在風水紫白訣中，都認為一白水星、六白金星、八白土星是三白吉星，有土生金、金生水的互動生助之意，所以，此三白星雖或不當運，其殺傷力也不大，不比其他凶星，若已過氣其凶性便凸顯。

在奇門遁甲中也認為此三白吉星為三吉門，一白為休門，有休養生息、解除煩惱、安定和解之意，利於旅行、戀愛緣分、化解鬥爭是非。六白開門，有開創、開始、順利之意，利於約會、上任、開市、開張營業、動工破土、嫁娶。八白為生門，有長生、生財、發展之意，利於求財、洽談生意、求醫、生育。故若能配合此三吉門行事，定必暢順，如願以償。

玄學家伍立群