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郭富城落場鍊車顯身手
天王郭富城最近陪太太方媛返安徽娘家，原來轉眼已返港參加房車賽。日前，愛車之人郭富城有份落場，與一班專業車手切磋，獲車手公開發文大讚，指他成績驕人，做半職業車手亦絕無問題。見郭富城熱情地與車友交流，似乎是分享愛車心得。
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